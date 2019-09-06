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ЄС і Росія домовилися про газові переговори з Україною у вересні

Новини » Політика    06.09.2019 - 14:53
ЄС і Росія домовилися про газові переговори з Україною у вересні
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Точну дату тристоронніх переговорів погодять з українською стороною

Європейський союз і Російська Федерація домовилися провести тристоронні газові переговори з Україною до кінця вересня. Про це у Twitter повідомив заступник голови Єврокомісії з питань енергосоюзу Марош Шефчович.

За словами Шефчовича, точна дата переговорів буде оголошена після консультацій з українською стороною.

"Провів хороші переговори з міністром енергетики Росії Олександром Новаком. Ми домовилися провести тристоронні міністерські переговори до кінця цього місяця. Точна дата буде оголошена незабаром, після переговорів з українською стороною", - повідомив він.

ЄС і Росія домовилися про газові переговори з Україною у вересніЄС і Росія домовилися про газові переговори з Україною у вересні

Відзначимо, до цього передбачалося, що переговори в Брюсселі можуть відбутися 16 серпня, потім термін перенесли на другу половину місяця. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд готується до майбутніх тристоронніх газових переговорів з участю Росії та Євросоюзу.

Крім того, російська сторона неодноразово говорила про готовність до газових переговорів у вересні.

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