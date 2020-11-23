В ЕС решили привлечь роботов к дезинфекции больниц

Европейский союз решил привлечь роботов к дезинфекции помещений больниц. Европейская комиссия сегодня согласовала закупку 200 дезинфицирующих роботов.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Для закупки роботов выделили специальный бюджет: около 12 млн евро. Роботов разделят между странами Европейского союза. Их купят и доставят в европейские больницы уже в ближайшие недели.

Как поясняют в ЕК, эти роботы должны помочь уменьшить распространение коронавируса. Роботы в течение 15 минут будут с помощью ультрафиолета дезинфицировать больничные палаты, а процесс будет контролироваться оператором, который будет находиться за пределами этого помещения.

Напомним, 17 ноября Еврокомиссия подписала очередной контракт на поставку вакцины от коронавируса. Компания CureVac продаст Евросоюзу 225 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Добавим, первое соглашение о закупке вакцины от COVID-19 было подписано ЕС в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.