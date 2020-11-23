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В ЄС вирішили залучити роботів до дезінфекції лікарень

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз вирішив залучити роботів до дезінфекції приміщень лікарень. Європейська комісія сьогодні погодила закупівлю 200 дезінфікуючих роботів.

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Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Для закупівлі роботів виділили спеціальний бюджет: близько 12 млн євро. Роботів розділять між країнами Європейського союзу. Їх куплять та доставлять у європейські лікарні вже найближчими тижнями.

Як пояснюють в ЄК, ці роботи мають допомогти зменшити поширення коронавірусу. Роботи протягом 15 хвилин будуть за допомогою ультрафіолету дезінфікувати лікарняні палати, а процес контролюватиметься оператором, який буде знаходитися за межами цього приміщення.

Нагадаємо, 17 листопада Єврокомісія підписала черговий контракт на постачання вакцини від коронавірусу. Компанія CureVac продасть Євросоюзу 225 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Додамо, перша угода про закупівлю вакцини від COVID-19 була підписана ЄС у вересні цього року. Першим можливим постачальником вакцини стала компанія AstraZeneca.

Прогноз погоди
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