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ЕС решил отсрочить на три месяца эмбарго на морские перевозки российской нефти, - Reuters

Фото: ЕС решил отсрочить запрет на морские перевозки нефти из РФ (flick com)
Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия приняла решение отсрочить введение эмбарго на морские перевозки российской нефти. Запрет вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что данное предложение представитель ЕС должны обсудить сегодня. Еврокомиссия предлагает ввести трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки нефти из России вместо первоначального одного месяца.

Это решение повлечет за собой помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий санкций для стран Евросоюза.

Напомним, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, вероятно, будет включать нефтяное эмбарго.

При этом Венгрия уже заявила, что не поддержит эмбарго. В то же Словакия и Болгария заверили, что выступают за введение запрета на российскую нефть, но просят больший переходный период.

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