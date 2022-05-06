ЄС вирішив відстрочити на три місяці ембарго на морські перевезення російської нафти, - Reuters

Європейська комісія прийняла рішення відстрочити введення ембарго на морські перевезення російської нафти. Заборона набуде чинності через три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що дану пропозицію представник ЄС повинні обговорити сьогодні. Єврокомісія пропонує ввести тримісячний перехідний період до введення заборони на морські перевезення нафти з Росії замість початкового одного місяця.

Це рішення спричинить за собою допомогу з інвестиціями в модернізацію нафтової інфраструктури і пом'якшення наслідків санкцій для країн Євросоюзу.