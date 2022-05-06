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ЄС вирішив відстрочити на три місяці ембарго на морські перевезення російської нафти, - Reuters

Фото: ЄС вирішив відстрочити заборону на морські перевезення нафти з РФ (flick com)
Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія прийняла рішення відстрочити введення ембарго на морські перевезення російської нафти. Заборона набуде чинності через три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що дану пропозицію представник ЄС повинні обговорити сьогодні. Єврокомісія пропонує ввести тримісячний перехідний період до введення заборони на морські перевезення нафти з Росії замість початкового одного місяця.

Це рішення спричинить за собою допомогу з інвестиціями в модернізацію нафтової інфраструктури і пом'якшення наслідків санкцій для країн Євросоюзу.

Нагадаємо, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який, ймовірно, включатиме нафтове ембарго.

При цьому Угорщина вже заявила, що не підтримає ембарго. Водночас Словаччина та Болгарія запевнили, що виступають за введення заборони на російську нафту, але просять більший перехідний період.

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