ЕС решил отсрочить на три месяца эмбарго на морские перевозки российской нефти, - Reuters

Европейская комиссия приняла решение отсрочить введение эмбарго на морские перевозки российской нефти. Запрет вступит в силу через три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что данное предложение представитель ЕС должны обсудить сегодня. Еврокомиссия предлагает ввести трехмесячный переходный период до введения запрета на морские перевозки нефти из России вместо первоначального одного месяца.

Это решение повлечет за собой помощь с инвестициями в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий санкций для стран Евросоюза.