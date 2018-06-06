ЕС разрешил европейским компаниям игнорировать санкции США против Ирана

Комиссия утвердила обновленный Устав о блокировке и мандат внешнего кредитования Европейского инвестиционного банка

Европейская комиссия разрешила европейским компаниям игнорировать американские санкции против Ирана. Об этом сообщает DW.

Так, комиссия утвердила обновленный Устав о блокировке и мандат внешнего кредитования Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках мероприятий на защиту европейских компаний против санкций США.

"Эти меры направлены на защиту интересов компаний из стран ЕС, которые инвестируют в Иран", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Теперь Европарламент и Совет ЕС будут иметь два месяца для высказывания возможных возражений против этих изменений, прежде чем они наберут силу. Если никаких возражений не будет, то нормы вступят в силу в начале августа.

Одновременно ЕИБ заявил, что не может игнорировать американские санкции против Ирана.

"Предпосылкой бизнес-модели является то, что банк должен оставаться надежным учреждением на международных рынках капитала, и это будет несовместимо с игнорированием возможных санкций против Ирана", - сообщил представитель банка.

Напомним, ранее сообщалось, что министры финансов и главы МИД Франции, Великобритании, Германии и Европейского союза в среду США направили совместное письмо о том, чтобы их компании были освобождены от ограничений, вызванных новыми санкциями в отношении Ирана.

Добавим, что 30 мая США расширили санкции против Ирана. Сообщалось, что в санкционные списки добавлены шесть иранцев и три иранские компании. К числу юридических лиц, на которые были наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, компания Hanista Programing Group и консервативная религиозная организация "Ансар-е Хезболлах".