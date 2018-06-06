ЄС дозволив європейським компаніям ігнорувати санкції США проти Ірану

Комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку

Європейська комісія дозволила європейським компаніям ігнорувати американські санкції проти Ірану. Про це повідомляє DW.

Так, комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США.

"Ці заходи спрямовані на захист інтересів компаній з країн ЄС, що інвестують в Іран", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень проти цих змін, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, то норми наберуть чинності на початку серпня.

Одночасно ЄІБ заявив, що не може ігнорувати американські санкції проти Ірану.

"Передумовою бізнес-моделі є те, що банк повинен залишатися надійною установою на міжнародних ринках капіталу, і це буде несумісним з ігноруванням можливих санкцій проти Ірану", - повідомив речник банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністри фінансів і глави МЗС Франції, Великобританії, Німеччини та Європейського союзу в середу США направили спільний лист про те, щоб їх компанії були звільнені від обмежень, викликаних новими санкціями щодо Ірану.

Додамо, що 30 травня США розширили санкції проти Ірану. Повідомлялося, що в санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії. До числа юридичних осіб, на які були накладені санкції, потрапили в'язниця "Евін" в Тегерані, компанія Hanista Programing Group і консервативна релігійна організація "Ансар-е Хезболлах".