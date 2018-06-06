ЄС просить США звільнити компанії від іранських санкцій

Міністри фінансів і глави МЗС Франції, Великобританії, Німеччини та ЄС направили США лист

Міністри фінансів і глави МЗС Франції, Великобританії, Німеччини та Європейського союзу в середу США направили спільний лист про те, щоб їх компанії були звільнені від обмежень, викликаних новими санкціями щодо Ірану. Про це сообщает АFP.

"Як союзники, ми очікуємо, що Сполучені Штати будуть утримуватися від дій, спрямованих на те, щоб завдати шкоди інтересам та безпеці Європи", - йдеться в листі главі міністерства фінансів США Стівену Мнучину і державному секретарю Майку Помпео.

Так, міністр економіки Франції Бруно Ле Мер сказав, що три країни та ЄС просять США "звільнити європейські підприємства від законної торгівлі з Іраном від всіх екстериторіальних американських санкцій".

Нагадаємо, 30 травня США розширили санкції проти Ірану. Повідомлялося, що в санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії. До числа юридичних осіб, на які були накладені санкції, потрапили в'язниця "Евін" в Тегерані, компанія Hanista Programing Group і консервативна релігійна організація "Ансар-е Хезболлах"