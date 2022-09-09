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В ЕС разработают "беспрецедентные меры" для решения вопроса растущих цен на энергоносители

Фото: в ЕС разработают "беспрецедентные меры" для решения вопроса растущих цен на энергоносители (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия должна разработать беспрецедентные меры для решения проблемы стремительно растущих цен на энергоносители. Не исключают и рассмотрение вопроса об ограничении цены на российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Европейские министры энергетики поручили Европейской комиссии работать в течение выходных, чтобы подготовить законодательные документы, которые будут включать экстренное финансирование для потребителей, чьи счета стремительно растут.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи с министрами заявила, что на следующей неделе ЕС представит "беспрецедентные меры по беспрецедентной ситуации".

Она отметила, что компенсация для домохозяйств и предприятий, находящихся в трудностях, будет покрываться сбором с негазовых компаний, занимающихся производством электроэнергии. Речь идет о компаниях, занимающихся производством ядерной энергии, солнечной энергетики или возобновляемой энергетики, которые получают чистую прибыль из-за высоких цен на электроэнергию.

Симсон добавила, что с компаний, занимающихся ископаемым топливом, также будут взиматься сборы с их сверхприбылей от завышенных цен на энергию.

Напомним, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о лимите цен на российский газ, Однако ЕС продолжит консультации по этому поводу.

РБК-Украина объясняло, каким может быть лимит цен на газ из РФ, который готовят в ЕС.

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