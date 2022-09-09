В ЕС разработают "беспрецедентные меры" для решения вопроса растущих цен на энергоносители

Европейские министры энергетики поручили Европейской комиссии работать в течение выходных, чтобы подготовить законодательные документы, которые будут включать экстренное финансирование для потребителей, чьи счета стремительно растут.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи с министрами заявила, что на следующей неделе ЕС представит "беспрецедентные меры по беспрецедентной ситуации".

Она отметила, что компенсация для домохозяйств и предприятий, находящихся в трудностях, будет покрываться сбором с негазовых компаний, занимающихся производством электроэнергии. Речь идет о компаниях, занимающихся производством ядерной энергии, солнечной энергетики или возобновляемой энергетики, которые получают чистую прибыль из-за высоких цен на электроэнергию.

Симсон добавила, что с компаний, занимающихся ископаемым топливом, также будут взиматься сборы с их сверхприбылей от завышенных цен на энергию.