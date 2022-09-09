В ЄС розроблять "безпрецедентні заходи" для вирішення питання зростаючих цін на енергоносії

Європейські міністри енергетики доручили Європейській комісії працювати протягом вихідних, щоб розробити законодавчі документи, які включатимуть екстрене фінансування для споживачів, чиї рахунки стрімко зростають.

Комісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі з міністрами заявила, що наступного тижня ЄС представить "безпрецедентні заходи щодо безпрецедентної ситуації".

Вона зазначила, що компенсація для домогосподарств і підприємств, що перебувають у труднощах, покриватиметься збором з негазових компаній, що займаються виробництвом електроенергії. Йдеться про компанії, що займаються виробництвом ядерної енергії, сонячної енергетики чи відновлюваної енергетики, які отримують чистий прибуток через високі ціни на електроенергію.

Сімсон додала, що з компаній, що займаються викопним паливом, також будуть стягуватись збори з їх надприбутків від завищених цін на енергію.