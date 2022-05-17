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В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ

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Брюссель, Вівторок 17 травня 2022 20:32
В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ Фото: ЄК розробила план відбудови України після війни (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ повинен отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.

В цьому документі, як зазначає FAZ, докладно обговорюється, з яким складним завданням постане міжнародне співтовариство, і зокрема Євросоюз, після закінчення війни РФ проти країни.

Нагадаємо, днями в рамках робочого візиту в Брюссель глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів нашої країни.

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