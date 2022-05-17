В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ

Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ повинен отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ .

Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.