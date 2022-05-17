В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ
Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ повинен отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.
Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.
В цьому документі, як зазначає FAZ, докладно обговорюється, з яким складним завданням постане міжнародне співтовариство, і зокрема Євросоюз, після закінчення війни РФ проти країни.
Нагадаємо, днями в рамках робочого візиту в Брюссель глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.