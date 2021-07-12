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ЄС розглядає нові санкції проти Білорусі через наплив мігрантів

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ЄС, Понеділок 12 липня 2021 19:43
ЄС розглядає нові санкції проти Білорусі через наплив мігрантів Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі. Зокрема, через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість прийняття подальших обмежувальних заходів щодо Білорусі після сьогоднішнього обговорення в Раді ЄС із закордонних справ", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна готує санкції проти Білорусі, у списку санкцій є син Олександра Лукашенка.

Зазначимо, в червні Євросоюз ввів четвертий пакет санкцій - цього разу проти білоруської економіки.

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