ЄС розслідує витік особистих даних дітей з Instagram

Фото: соцмережі в смартфоні (pixabay/LoboStudioHamburg)

Європейський союз (ЄС) розслідує можливий витік персональних даних дітей з Instagram, який належить компанії Facebook. Під час перевірки планують встановити, чи має соцмережа правову основу для опрацювання даних дітей і чи забезпечує вона захист.

Про це повідомляє ВВС.

Розслідування проводить Управління комісара із захисту даних Ірландії.

Якщо за результатами перевірки буде виявлене порушення, то на власника Instagram можуть накласти чималий штраф. У компанії стверджують, що співпрацюють із розслідуванням, але не згодні з підозрами органу.

Американський фахівець з опрацювання даних Девід Стір дійшов висновку, що соцмережа дозволила 60 мільйонам користувачів молодше 18 років перетворити свої профілі на бізнес-акаунти.

У компанії зазначили, що контактну інформацію в бізнес-акаунті не можна вважати особистою, позаяк соцмережа інформує користувачів про те, що ці дані будуть загальнодоступними. Також у компанії зазначили, що нещодавно з'явилася можливість повністю відмовитися від відображення контактної інформації.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Google домовився, що заплатить 170 мільйонів доларів штрафу за збір персональних даних дітей сервісом YouTube.

Зазначимо, що у 2018 році навколо Facebook виник скандал через витік даних. Тоді стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica незаконно отримала доступ до 87 млн користувачів Facebook і передавала їх третім особам.

Підозрювали, що передвиборний штаб нинішнього президента США Дональда Трампа використав ці дані для політичної реклами.

У зв'язку з цим голові Facebook Марку Цукербергу довелося давати роз'яснення на слуханнях в Конгресі США. Він визнав помилки на тлі скандалу про використання особистих даних. Незабаром Facebook закрив доступ до будь-яких послуг для компанії Cambridge Analytica.

Наприкінці липня 2019 року компанія Facebook була оштрафована Федеральною торговою комісією на 5 мільярдів доларів.