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ЕС расширил персональные санкции против России: кто попал в список

Фото: ЕС расширил персональные санкции против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз расширил персональные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В обновленный список вошли:

  • депутаты Госдумы России Алла Полякова и Антон Ткачев,
  • член Совета федерации Валерий Пономарев.

Отметим, что в санкционный список входят около 100 организаций и более тысячи человек - это политики, представители СМИ, руководители крупных компаний.

Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с РФ на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

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