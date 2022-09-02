ЕС расширил персональные санкции против России: кто попал в список

Европейский союз расширил персональные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.
В обновленный список вошли:
Отметим, что в санкционный список входят около 100 организаций и более тысячи человек - это политики, представители СМИ, руководители крупных компаний.
Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС.
Напомним, министры иностранных дел стран ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с РФ на фоне войны против Украины.
ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.
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