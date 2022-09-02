ЄС розширив персональні санкції проти Росії: хто потрапив до списку

В оновлений список увійшли:

депутати Держдуми Росії Алла Полякова і Антон Ткачов,

член Ради Федерації Валерій Пономарьов.

Відзначимо, що в санкційний список входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб - це політики, представники ЗМІ, керівники великих компаній.

Персональні санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з РФ на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

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