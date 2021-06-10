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В ЕС раскритиковали действия Украины на рынке электроэнергии, - посол

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Киев, Четверг 10 июня 2021 14:44
В ЕС раскритиковали действия Украины на рынке электроэнергии, - посол Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Cоюзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии. Когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, ЕС считает, что лучше придерживаться традиционной модели работы из-за того, что новые правила рынка в Украине не работают.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

По его словам, ЕС предлагает доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.

"В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление", - заявил он.

Средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза, сообщил он.

"Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика - это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не о евроцентах, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, а мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами ЕС.

Отметим, Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

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