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У ЄС розкритикували дії України на ринку електроенергії, - посол

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Київ, Четвер 10 червня 2021 14:44
У ЄС розкритикували дії України на ринку електроенергії, - посол Фото: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європейському Союзі розчаровані діями України на ринку електричної енергії. Коли мова йде про оптові продажі електроенергії, ЄС вважає, що краще дотримуватися традиційної моделі роботи через те, що нові правила ринку в Україні не працюють.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня.

За його словами, ЄС пропонує доступні інструменти, але виникають питання, чи є науковий потенціал і кадрові резерви, щоб вміло ними користуватися.

"У ЄС вважають, що в Україні поки зроблено недостатньо для захисту національної безпеки, ціноутворення, потенційних цін на електроенергію, тому що, на жаль, нас розчаровує тиск", - заявив він.

Кошти в енергетичному секторі України витрачаються неефективно і нинішня ситуація з карбоновими викидами від виробників негативно позначається на економіці Євросоюзу, повідомив він.

"Мені нелегко говорити про це публічно, оскільки енергетика - це внутрішній процес, але він не повинен негативно впливати на зовнішніх гравців. Ми говоримо не про євроценти, якими вимірюються втрати від карбонових викидів, а ми говоримо про негативні наслідки, які вимірюються в мільярдах євро для Європейського Союзу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами ЄС.

Зазначимо, Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

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