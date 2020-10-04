В ЕС раскритиковали Беларусь за нападки в сторону Польши и Литвы

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

Европейский союз считает необоснованными требования Беларуси о том, что Польша и Литва должны отозвать своих послов из страны и сократить дипломатический штат посольств. Подобные заявления белорусского режима вызывают сожаление в Брюсселе.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как отмечает Боррель, такие действия белорусского режима во главе с Александром Лукашенко противоречат логике диалога и дополнительно изолируют власть в Минске.

"Попытки режима атаковать определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Евросоветом, который призвал режим прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в заявлении.

Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и честных выборов без внешнего вмешательства.

Напомним, недавно МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить так же. Также в белорусском ведомстве попросили Литву и Польшу сократить свои дипломатические представительства в стране.

Как писало РБК-Украина, Литва и Польша отказались от предложения Минска.

После этого в Минске заявили, что Варшава и Вильнюс обязаны сократить штат своих посольств в Беларуси.