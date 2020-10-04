В ЄС розкритикували Білорусь за нападки в бік Польщі та Литви

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

Європейський союз вважає необгрунтованими вимоги Білорусі про те, що Польща та Литва повинні відкликати своїх послів з країни та скоротити дипломатичний штат посольств. Подібні заяви білоруського режиму викликають жаль в Брюсселі.

Таку заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як наголошує Боррель, такі дії білоруського режиму на чолі з Олександром Лукашенком суперечать логіці діалогу і лише додатково ізолюють владу в Мінську.

"Спроби режиму атакувати певні держави-члени ЄС не призведуть до ослаблення єдності ЄС, що було чітко підтверджено Єврорадою, яка закликала режим припинити насильство та репресії, звільнити всіх затриманих і політичних в'язнів, поважати свободу ЗМІ та громадянське суспільство та розпочати всеохоплюючий національний діалог", - йдеться його заяві.

Боррель додав, що Євросоюз продовжить підтримувати демократичне право білоруського народу обирати свого президента шляхом нових вільних і чесних виборів та без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, нещодавно МЗС Білорусі відкликало своїх послів з Литви та Польщі, а також закликало Варшаву та Вільнюс вчинити так само. Також в білоруському відомстві попросили Литву та Польщу скоротити свої дипломатичні представництва в країні.

Як писало РБК-Україна, Литва та Польща відмовилися від пропозиції Мінська.

Після цього в Мінську заявили, що Варшава та Вільнюс зобов'язані скоротити штат своїх посольств в Білорусі.