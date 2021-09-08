ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана, созданное талибами

В Евросоюзе утверждают, что состав переходного правительства Афганистана, созданный талибами, не отражает этнического и религиозного многообразия страны. Также "Талибан" не представил "инклюзивного и представительного" правительства.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Петер Стано напомнил о вызывающих обеспокоенность сообщениях СМИ о том, что талибы не соблюдают международных обязательств в сфере защиты прав человека. Так он отреагировал на разгон демонстрации в Кабуле, в которой участвовали женщины. Тогда боевики "Талибана" стреляли в воздух, чтобы разогнать людей.

Также заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович призвал талибов уважать права женщин и основные свободы.

"Мы очень внимательно наблюдаем за поведением нового правительства Афганистана", - подчеркнул он.