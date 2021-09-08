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ЄС розкритикував новий уряд Афганістану, створений талібами

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз розкритикував склад нового уряду в Афганістані, створений талібами. У ЄС стверджують, що таліби не виконали обіцянки про залучення до влади максимально широких верств населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У Євросоюзі стверджують, що склад перехідного уряду Афганістану, створений талібами, не відображає етнічного і релігійного різноманіття країни. Також "Талібан" не представив "інклюзивного і представницького" уряду.

Прес-секретар верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Петер Стано нагадав про повідомлення ЗМІ, що викликають стурбованість, про те, що таліби не дотримуються міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини. Так він відреагував на розгін демонстрації в Кабулі, в якій брали участь жінки. Тоді бойовики "Талібану" стріляли в повітря, щоб розігнати людей.

Також заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович закликав талібів поважати права жінок і основні свободи.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за поведінкою нового уряду Афганістану", - підкреслив він.

Нагадаємо, що ЄС не поспішатиме з визнанням влади талібів в Афганістані. Там висунули умови.

Раніше повідомлялося, що таліби розігнали жінок, які вийшли відстоювати свої права. Для розгону застосовували зброю і сльозогінний газ.

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АфганистанТалібан