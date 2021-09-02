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ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием "Талибана"

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Брюссель, Четверг 02 сентября 2021 12:10
ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием "Талибана" Фото: признавать официально "Талибан" в ЕС пока не спешат (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском Союзе заявили, что им придется сотрудничать с "Талибаном". Однако признавать исламистскую группировку боевиков новыми правителями Афганистана в ЕС пока не спешат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Среди государств-членов ЕС и в контексте G7 нет никаких сомнений: нам нужно взаимодействовать с "Талибаном", нам нужно общаться с ним и влиять на него, используя рычаги, которые у нас есть. Но мы не будем спешить признавать эту новую формацию или устанавливать официальные отношения", - говорится в сообщении.

Указано, что официальные отношения между ЕС и "Талибаном" возникнут только в том случае, если талибы будут соответствовать конкретным условиям, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ для сотрудников по оказанию помощи.

Между тем, признание Талибана может произойти в случае обеспечения боевиками свободного прохода афганцам, которые желают покинуть страну, отказ от мести против тех, кто связан с иностранными государствами или бывшим правительством и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористов.

Как отметили в Евросоюзе, пока непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять страной, но для блока ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.

Ранее стало известно, что террористическое движение "Талибан" в ближайшие дни объявит имя нового премьер-министра Афганистана.

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