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Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин в Кабуле

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Афганистан, Суббота 04 сентября 2021 22:08
Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин в Кабуле Фото: талибы разогнали мирную акцию женщин в Кабуле (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Кабуле афганские женщины вышли на мирную акцию, чтобы потребовать равных прав. Однако акция была разогнана боевиками "Талибана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

В субботу десятки афганских женщин вышли на улицу, чтоб потребовать свое право на работу и роль в любом будущем правительстве Афганистана. Когда около 50 женщин прошли маршем к президентскому дворцу, их остановили талибы возле входа в министерство финансов.

Одна из участниц акций говорит, что талибы окружили их и потребовали, чтобы те возвращались домой. Они применяли перцовый баллончик и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. На них были красные знамена и оружие.

"Это были не обычные силы Талибана", - сказала женщина.

Также известно, что как минимум одна женщина пострадала в результате разгона протеста талибами. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове. Она утверждала, ее ударили талибы.

Напомним, что талибы устроили стрельбу в честь празднования захвата последней провинции. В результате 17 человек были убиты, еще несколько десятков получили ранения.

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