Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин в Кабуле

В Кабуле афганские женщины вышли на мирную акцию, чтобы потребовать равных прав. Однако акция была разогнана боевиками "Талибана ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

В субботу десятки афганских женщин вышли на улицу, чтоб потребовать свое право на работу и роль в любом будущем правительстве Афганистана. Когда около 50 женщин прошли маршем к президентскому дворцу, их остановили талибы возле входа в министерство финансов.

Одна из участниц акций говорит, что талибы окружили их и потребовали, чтобы те возвращались домой. Они применяли перцовый баллончик и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. На них были красные знамена и оружие.

"Это были не обычные силы Талибана", - сказала женщина.