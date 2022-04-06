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ЕС рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа, - Мишель

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Брюссель, Среда 06 апреля 2022 10:29
ЕС рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа, - Мишель Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа. В руководстве ЕС полагают, что такие меры понадобятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся", - отметил он.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые будут включать эмбарго на импорт нефти.

Также сообщалось, что Британия обратится к странам G7 с призывом согласовать график эмбарго на нефть и газ из России.

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