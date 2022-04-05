ЕС разрабатывает санкции на импорт российской нефти, - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России. В них войдет запрет на импорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Еврокомиссии в Twitter .

"Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями, представленными государствами-членами, такими как налоги или конкретные каналы оплаты, такие как депозитные счета", - заявила она.

Отметим, что в пятый пакет санкций ЕС против России включат закрытие портов для российских судов, угольное эмбарго и еще ряд ограничений.

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