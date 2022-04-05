ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия призовет страны G7 согласовать график эмбарго на нефть и газ из России

Новина українською →
Варшава, Вторник 05 апреля 2022 17:09
Британия призовет страны G7 согласовать график эмбарго на нефть и газ из России Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовет страны G7 запретить российским судам заходить в их порты, согласовать график поэтапного прекращения импорта нефти и газа из России. Выступая в Польше, она привет еще больше ужесточить санкции в отношении банков и ключевых отраслей промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В четверг я буду призывать наших партнеров по "Большой семерке" пойти дальше, присоединившись к нам, чтобы запретить российским судам заходить в наши порты, расправиться с российскими банками, заняться новыми отраслями, наполняющими военную казну Путина, как, например, золото, и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти и газа", - заявит Трасс.

В ответ на вторжение в Украину Великобритания и международные союзники уже ввели санкции против российских банков и богатых элит и предприняли шаги, чтобы отрезать Москву от международной финансовой системы. Российским кораблям уже запретили заходить в британские порты.

Трасс отмечает, что санкции заморозили российские деньги на 350 миллиардов долларов и сделали недоступными более 60% ее валютных резервов.

"Наши скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику обратно в советскую эпоху", - уверена Трасс.

Трасс также заявит, что Британия и Польша договорились об усилении санкций и поставках оружия в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел