ЄС рано чи пізно введе санкції проти російської нафти і газу, - Мішель

Європейський союз рано чи пізно запровадить санкції проти російської нафти і газу. У керівництві ЄС вважають, що такі заходи знадобляться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської ради Шарля Мішеля.

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що заходи по нафті і навіть по газу теж рано чи пізно знадобляться", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій проти Росії, які включатимуть ембарго на імпорт нафти.

Також повідомлялося, що Британія звернеться до країн G7 із закликом узгодити графік ембарго на нафту і газ з Росії.

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