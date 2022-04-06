UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС работает над новыми санкциями против РФ "очень быстро", но есть сложности, - CNN

Фото: Европейский союз согласовывает новые санкции против РФ "очень быстро" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня в Брюсселе встречаются послы стран ЕС, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии о новых санкциях против России. Дипломаты намерены одобрить пакет ограничений "очень быстро", но есть ряд технических вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника телеканала в ЕС, есть договоренность принять пакет новых санкций против России очень быстро. Однако, отметил он, есть много технических вопросов, "поскольку это очень плотный пакет".

Собеседник издания также сообщил, что послы весь день будут работать с государствами-членами. Ожидается, что завтра они снова встретятся и рассмотрят некоторые корректировки с целью скорейшего достижения соглашения.

Напомним, накануне в ЕС раскрыли детали пятого пакета санкций против страны-оккупанта.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может ввести новый пакет санкций против России в ближайшие два дня.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкцииВойна России против Украины