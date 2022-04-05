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Заработают в ближайшие дни: Кулеба о пятом пакете санкций против России

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 22:08
Заработают в ближайшие дни: Кулеба о пятом пакете санкций против России Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз может ввести пятый пакет санкций против Российской Федерации в течение следующих двух дней. Однако, при условии того, что не возникнут никакие форс-мажоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"В ближайшие два дня. До конца этой рабочей недели эти санкции должны заработать, если не произойдет форс-мажоров", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС раскрыли детали пятого пакета санкций против страны-оккупанта.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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