Заработают в ближайшие дни: Кулеба о пятом пакете санкций против России

Европейский союз может ввести пятый пакет санкций против Российской Федерации в течение следующих двух дней. Однако, при условии того, что не возникнут никакие форс-мажоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"В ближайшие два дня. До конца этой рабочей недели эти санкции должны заработать, если не произойдет форс-мажоров", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС раскрыли детали пятого пакета санкций против страны-оккупанта.

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