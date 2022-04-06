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ЄС працює над новими санкціями проти РФ "дуже швидко", але є складнощі, - CNN

Фото: Європейський союз погоджує нові санкції проти РФ "дуже швидко" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні в Брюсселі зустрічаються посли країн ЄС, щоб обговорити пропозиція Єврокомісії про нові санкції проти Росії. Дипломати мають намір схвалити пакет обмежень "дуже швидко", але є ряд технічних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела телеканалу в ЄС, є домовленість прийняти пакет нових санкцій проти Росії дуже швидко. Однак, зазначив він, є багато технічних питань, "оскільки це дуже щільний пакет".

Співрозмовник видання також повідомив, що посли весь день будуть працювати з державами-членами. Очікується, що завтра вони знову зустрінуться і розглянуть деякі коригування з метою якнайшвидшого досягнення угоди.

Нагадаємо, напередодні в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС може ввести новий пакет санкцій проти Росії у найближчі два дні.

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