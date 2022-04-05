ЕС запретит импорт из России угля и химикатов и экспорт компьютеров и технологий, - Reuters

Европейская комиссия сегодня предложит странам ЕС новые широкомасштабные санкции против России, которые включают запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Общая сумма поставок этих товаров - 9 миллиардов евро в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источника Reuters, ЕС также предлагает запретить экспорт в Россию еще на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электрическое и транспортное оборудование.

Российским судам и грузовикам также будет запрещен въезд в ЕС, что еще больше нанесет ущерб торговле с Россией, сказал источник, добавив, что исключения будут сделаны для энергоносителей, продуктов питания и лекарств.

По словам источника, ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.