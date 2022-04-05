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ЕС запретит импорт из России угля и химикатов и экспорт компьютеров и технологий, - Reuters

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Брюссель, Вторник 05 апреля 2022 13:46
ЕС запретит импорт из России угля и химикатов и экспорт компьютеров и технологий, - Reuters Фото: Европейский союз согласовывает новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия сегодня предложит странам ЕС новые широкомасштабные санкции против России, которые включают запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Общая сумма поставок этих товаров - 9 миллиардов евро в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника Reuters, ЕС также предлагает запретить экспорт в Россию еще на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электрическое и транспортное оборудование.

Российским судам и грузовикам также будет запрещен въезд в ЕС, что еще больше нанесет ущерб торговле с Россией, сказал источник, добавив, что исключения будут сделаны для энергоносителей, продуктов питания и лекарств.

По словам источника, ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.

По словам источника, еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики, будут добавлены в санкционный список ЕС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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