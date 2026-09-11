ЕС проводит "аудит" финансов Украины перед решением по замороженным активам РФ

ЕС стал оценивать дефицит финансирования Украины на фоне призывов использовать замороженные российские активы. Средства страны-агрессора находятся преимущественно в европейских банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

ЕС оценивает дефицит финансов в Украине

Европейская комиссия заявила, что исследует вопрос о дефиците средств в Украине. Это нужно для предстоящего "размораживания" российских активов на европейских счетах.

В прошлом году лидеры ЕС договорились взять для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро. Это произошло после того, как альтернативный план финансирования Киева через замороженные российские активы не получил единодушной поддержки.

Исполнительный совет ЕС спросил о возобновлении работы над вариантами использования российских активов. Раньше они в основном хранились в Euroclear в Брюсселе.

Главный спикер Комиссии Паула Пиньо заявила, что все-таки главное внимание уделяется получению Украиной средств по ссуде в размере 90 миллиардов евро.

"Замороженные активы не являются приоритетной задачей. Мы много работали над этим, а теперь внимание сосредоточено на чем-то другом", - говорит она.

"Аудит" Украины

В августе Украина заявила, что сталкивается с дефицитом 27 миллиардов долларов, который необходимо заполнить, чтобы продолжить войну против РФ.

На этой неделе комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис встретился с:

премьер-министром Украины Сергеем Корецким,

директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой.

Встреча была посвящена тому, чтобы понять фискальные события в Украине, говорит спикер комиссии Балаж Уйвари.

Результатом этих встреч, по словам спикера, является то, что потребуются дополнительные выводы экспертов.

"Итак, мы должны сначала выполнить эту работу. Нам нужно определить потребности, прежде чем мы сможем потенциально обсудить пути их решения", - уточнил Уйвари.

Вопрос российских активов

Призыв к большему финансированию Украины снова поднял вопрос об использовании активов РФ.

Недавно более 120 депутатов Европарламента поддержали предложение центристской группы Renew. Она содержала предложение сделать ЕС хранителем российских активов, а не Euroclear и другие учреждения.

Это должно развеять опасения Бельгии остаться наедине с финансовыми и политическими последствиями плана активов.

"Заблокированные российские счета следует перевести в новый инструмент ЕС, который будет действовать как хранитель и будет нести все юридические обязательства перед Центральным банком России", - говорится в письме.

Комиссия заявила, что изучает это предложение.