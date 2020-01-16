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ЄС перевірить торгову угоду США і Китаю

Новини » В світі     16.01.2020 - 18:52
ЄС перевірить торгову угоду США і Китаю
Ілюстративне фото (csamir.com)

Євросоюз перевірить, чи відповідає угода між Вашингтоном і Пекіном вимогам СОТ

Європейський союз перевірить торговельну угоду між США і Китаєм на відповідність правилам світової торгівлі. Про це повідомив глава ЄС з торгівлі Філ Хоган, передає Reuters.

За його словами, під час підписання угоди США та Китай вийшли за рамки звичайних угод. Зокрема, угода була підписана без участі третьої сторони.

"Диявол криється в деталях. Вони вийшли за рамки при укладанні звичайних угод. Вони мають справу безпосередньо на двосторонній основі. Ми повинні будемо оцінити, чи відповідає це вимогам Всесвітньої торгової організації (СОТ)", - заявив Хоган.

Нагадаємо, 15 січня США і Китай підписали першу фазу торгового угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США, а також містить обмеження на зниження обмінного курсу. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду кращою в історії Америки.

Також РБК-Україна писало, що скасування мит на китайські товари не була включена у першу фазу угоди. Мита планують скасувати після підписання другої фази операції, яка буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки.

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