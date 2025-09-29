UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У ЄС просувають план обходу вето Угорщини на переговори про вступ України, - Politico

Фото: Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У ЄС обговорюють обхід вето Угорщини на шляху України до членства. Новий план передбачає відкриття переговорів кваліфікованою більшістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Дипломатична ініціатива Кошти

Президент Євроради Антоніу Кошта ініціював просування заявки України на вступ до ЄС. За даними п'яти дипломатів і чиновників, він шукає підтримку серед столиць ЄС, щоб розблокувати процес для України та Молдови.

Головна мета - обійти опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використовує право вето для блокування. За поточними правилами кожен із 27 членів ЄС має схвалювати кожен етап переговорів.

Пропозиція щодо реформи процедури

Згідно з планом Кошти, переговорні кластери могли б відкриватися кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одноголосно. Для закриття кластера все ще потрібна згода всіх столиць, але нова схема дасть змогу розпочати реформи і рухатися вперед навіть за опору однієї або двох країн.

Таким чином Україна і Молдова зможуть показати прогрес у конкретних політичних сферах і наблизитися до стандартів ЄС.

Лобіювання та підтримка

За словами дипломатів, Кошта активно лобіює свою ініціативу під час зустрічей з європейськими лідерами. Нещодавно він провів "тур столицями", а також обговорював тему розширення на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Розширення - важливий пріоритет для президента Євроради. Він бачить у цьому головне геополітичне вкладення ЄС. Тому він вважає за необхідне шукати шляхи, щоб реформи України перетворювалися на реальні кроки", - сказав один із європейських чиновників.

Готовність України

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна завершила скринінг законодавства для наступного кроку.

"Усі кластери були перевірені в рекордні терміни. Україна виконала умови. Україна готова до наступного кроку. Тепер рішення за державами-членами", - сказала Кос у коментарі Politico.

Вона додала: "І Україна, і Європа не можуть дозволити, щоб темпи реформ сповільнилися. Зараз час для прискорення".

 

За даними опитування групи "Рейтинг", Європейський Союз користується найбільшою довірою українців серед міжнародних організацій. Євросоюзу довіряють 63% українців.

За даними опитування компанії Info Sapiens, ідею вступу України до ЄС підтримує 74% громадян. 42% опитаних вважають, що вступ до ЄС відбудеться протягом найближчих 5 років. Ще 22% відводять на цей процес від 6 до 10 років. Водночас 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

Євросоюз