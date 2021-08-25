ЕС просит США обеспечивать безопасность аэропорта Кабула "столько, сколько будет нужно"

ЕС обратился к Соединенным Штатам с просьбой обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, это "должно длиться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Time.

"Мы подняли этот вопрос с нашими американскими друзьями и партнерами по двум причинам: во-первых, необходимо обеспечить безопасность аэропорта до тех пор, пока это будет необходимо, для завершения операций. Во-вторых, справедливый и равноправный доступ к аэропорту необходим для всех граждан, имеющих право на эвакуацию", - сказал Мишель.

Однако в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден придерживается крайнего срока - 31 августа войска должны покинуть аэропорт Кабул.

Из-за чего ЕС просит продления срока, поскольку он обеспокоен, смогут ли граждане безопасно добраться до аэропорта Кабула.