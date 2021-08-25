У Байдена есть запасной план по эвакуации из Афганистана: дал поручение Пентагону

У США есть запасной план на случай, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден дал Пентагону соответственное поручение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Джо Байдена в Белом доме.

В своем выступлении Байден сказал, что крайний срок выхода США из Афганистана намечен на 31 августа и чем быстрее удастся эвакуировать всех желающих, тем лучше.

"В настоящее время мы приближаемся к завершению к 31 августа. Чем раньше мы сможем закончить, тем лучше. Каждый день операции несет дополнительный риск для наших войск. Но завершение 31 августа зависит от продолжения сотрудничества Талибана и предоставления доступа к аэропорту", - сказал Байден.

В то же время Байден подтвердил, что он просил Пентагон и Государственный департамент США разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.