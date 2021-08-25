У Байдена есть запасной план по эвакуации из Афганистана: дал поручение Пентагону
У США есть запасной план на случай, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден дал Пентагону соответственное поручение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Джо Байдена в Белом доме.
В своем выступлении Байден сказал, что крайний срок выхода США из Афганистана намечен на 31 августа и чем быстрее удастся эвакуировать всех желающих, тем лучше.
"В настоящее время мы приближаемся к завершению к 31 августа. Чем раньше мы сможем закончить, тем лучше. Каждый день операции несет дополнительный риск для наших войск. Но завершение 31 августа зависит от продолжения сотрудничества Талибана и предоставления доступа к аэропорту", - сказал Байден.
В то же время Байден подтвердил, что он просил Пентагон и Государственный департамент США разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.
"Я полон решимости обеспечить выполнение нашей миссии. Я также помню о возрастающих рисках, о которых меня проинформировали, и о необходимости учитывать эти риски. Они реальны. Это серьезные проблемы, которые мы также должны принять во внимание", - говорит Байден.
Он также отметил, что по состоянию на полдень 24 августа США эвакуировали 70 700 человек из Афганистана с 14 августа и 75 900 человек с конца июля.
Напомним, что Байден настаивает на том, что эвакуацию из Афганистана нужно закончить до 31 августа. По его словам, есть угроза со стороны террористов для военных и мирных жителей.
Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" устроили переговоры по ситуации в Афганистане.