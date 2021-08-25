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Талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула для афганцев

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Афганистан, Среда 25 августа 2021 05:19
Талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула для афганцев Фото: уехать из Афганистана могут только иностранцы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула для жителей Афганистана. Теперь уехать из страны могут только иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено", - заявил он.

По его словам, талибы не позволят США вывозить из аэропорта в Кабуле жителей Афганистана. Это якобы связано с опасениями о том, что страна потеряет таких специалистов, как врачи и инженеры или люди погибнут в давке.

"Мы просим (американцев) остановить этот процесс. Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", - заявил представитель талибов.

Напомним, что талибы приказали завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа. По их словам, это крайняя дата, когда военные США должны покинуть аэропорт.

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