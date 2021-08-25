ЄС просить США забезпечувати безпеку аеропорту Кабула "стільки, скільки буде потрібно"

ЄС звернувся до Сполучених Штатів з проханням забезпечити безпечну евакуацію людей з Афганістану. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, це "повинно тривати стільки, скільки буде потрібно для виконання поставлених завдань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Time.

"Ми підняли це питання з нашими американськими друзями та партнерами з двох причин: по-перше, необхідно забезпечити безпеку аеропорту до тих пір, поки це буде необхідно, для завершення операцій. По-друге, справедливий і рівноправний доступ до аеропорту необхідний для всіх громадян, що мають право на евакуацію", - сказав Мішель.

Однак у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден дотримується крайнього терміну - 31 серпня війська повинні покинути аеропорт Кабул.

Через що ЄС просить продовження терміну, оскільки він стурбований, чи зможуть громадяни безпечно дістатися до аеропорту Кабула.