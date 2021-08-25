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ЄС просить США забезпечувати безпеку аеропорту Кабула "стільки, скільки буде потрібно"

Автор: Марія Кучерявець

ЄС звернувся до Сполучених Штатів з проханням забезпечити безпечну евакуацію людей з Афганістану. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, це "повинно тривати стільки, скільки буде потрібно для виконання поставлених завдань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Time.

"Ми підняли це питання з нашими американськими друзями та партнерами з двох причин: по-перше, необхідно забезпечити безпеку аеропорту до тих пір, поки це буде необхідно, для завершення операцій. По-друге, справедливий і рівноправний доступ до аеропорту необхідний для всіх громадян, що мають право на евакуацію", - сказав Мішель.

Однак у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден дотримується крайнього терміну - 31 серпня війська повинні покинути аеропорт Кабул.

Через що ЄС просить продовження терміну, оскільки він стурбований, чи зможуть громадяни безпечно дістатися до аеропорту Кабула.

Нагадаємо, таліби наказали США завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.

Додамо, що таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула для жителів Афганістану: тепер виїхати з країни можуть тільки іноземці.

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