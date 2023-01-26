ЄС пропонує ввести нові санкції проти Білорусі, - Bloomberg

Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої же сили, як ті, що зараз накладено на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

"Запропоновані заходи призведуть Мінськ до дотримання багатьох пакетів санкцій, раніше введених ЄС щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни", - пише видання.

Згідно з документами, з якими ознайомилось видання, ЄС запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що в Європейській комісії розпочались консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкції проти Росії, але й щодо обмежень проти Білорусі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Інституту вивчення війни, попри те, що загроза вторгнення з Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.