ЕС предлагает ввести новые санкции против Беларуси, - Bloomberg

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

"Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны", - пишет издание.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

Напомним, что в Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только по поводу 10-го пакета санкции против России, но и по ограничениям против Беларуси.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Института изучения войны, несмотря на то, что угроза вторжения из Беларуси остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

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