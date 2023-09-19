ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою ЄС.

Тимчасовий захист

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист і доступ до прав в ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає запобігти надмірному тиску на національні системи притулку і дозволяє державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

Зазначимо, що США також продовжили тимчасовий захист для українців до квітня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.