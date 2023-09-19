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ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2025 года

Иллюстративное фото: ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2025 года (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, которые выехали в Евросоюз из-за российской агрессии, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что такое решение обеспечит уверенность и поддержку более 4 млн человек, которые пользуются защитой по всему ЕС.

Отметим, что ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 единодушным решением государств-членов и автоматически продлил ее действие на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому она должна быть продолжена как необходимая и ответная реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и долгосрочному возвращению лиц, которые пользуются временной защитой в ЕС.

Теперь это предложение Комиссии должно быть принято Советом ЕС.

Временная защита

Директива о временной защите обеспечивает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальному обеспечению, медицинской и другой помощи. Она также помогает предотвратить чрезмерное давление на национальные системы убежища и позволяет государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием мигрантов.

Отметим, что США также продлили временную защиту для украинцев до апреля 2025 года.

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