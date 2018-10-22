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ЄС прокоментував намір США вийти з ракетного договору з РФ

Новини » Політика    22.10.2018 - 15:22
Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)
Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

ЄС закликає продовжувати переговори про "збереження" дії договору

Європейська комісія закликала в понеділок, 22 жовтня, США та Росію продовжувати переговори про "збереження" дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.  Про це заявила речниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майя Косьянчич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Business Standard.

"США та Російська Федерація повинні залишатися в конструктивному діалозі, щоб зберегти цей договір і забезпечити його повну та таку, що піддається перевірці, імплементацію", - заявила Косьянчич.

Відзначимо, що у Кремлі стурбовані заявою Трампа про можливий вихід Сполучених Штатів з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, США планують повідомити Росії про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити "в найближчі тижні".

Відзначимо, країни НАТО заявляли, що готові реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, країни НАТО отримали документ, що включає в себе 39 можливих варіантів реагування у разі порушення РФ даного договору.

 

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