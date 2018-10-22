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Кремль отреагировал на решение США выйти из ракетного договора с РФ

Новости » Политика    22.10.2018 - 13:18
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что США намерены выйти из договора, потому что РФ нарушает его

В Кремле вызывает обеспокоенность решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как известно, РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в нарушении договора.

По его словам, ранее РФ "достаточно экспертно" доказывала, что именно США "размывают различные положения этого договора, используя ракеты малой и средней дальности и противоударные беспилотники". Намерение выйти из договора вызывает в Кремле обеспокоенность. ​По словам Пескова, "подобные шаги сделают мир более опасным".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений, и пока США не предпринимали действия, которые там перечислены, добавив, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября в Москве.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет официальных разъяснений от Вашингтона по ситуации вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД. Лавров заявил, что "пока еще не видел решения президента США, я слышал о намерении, которое было объявлено".

Глава МИД РФ также отметил, что Москва готова к контактам с Вашингтоном по любым каналам для прояснения ситуации вокруг ДРСМД.

При этом в РФ рассчитывают, что Вашингтон не откажется от своей доли ответственности в рамках ДРСМД и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют выйти из договора по РСМД. Планы США по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет. 

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