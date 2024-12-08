У ЄС прокоментували крах режиму Асада в Сирії

У неділю, 8 грудня, у Сирії остаточно впав режим диктатора Башара аль-Асада. Це є позитивною та довгоочікуваною подією.
Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її посаду в соцмережі Х.
"Кінець диктатури Асада - позитивна та довгоочікувана подія. Вона також показує слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану. Наш пріоритет - забезпечення безпеки в регіоні. Я працюватиму з усіма конструктивними партнерами, у Сирії та в регіоні", - написала вона.
У коментарі до свого допису Кая Каллас додала, що перебуває в тісному контакті з міністрами регіону. Також вона відзначила, що процес відновлення Сирії буде тривалим і складним, тому всі сторони мають бути готовими до конструктивної взаємодії.
Нагадаємо, що сьогодні вранці повстанські сили увійшли до столиці Сирії міста Дамаск. Паралельно ЗМІ повідомляли, що Башар Асад вилетів із країни літаком у невідомому напрямку. Де він зараз, невідомо, але є припущення, що він міг загинути в авіакатастрофі.
Крім цього, на тлі входу повстанців у Дамаск прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади. Він заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.
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