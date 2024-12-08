У ЄС прокоментували крах режиму Асада в Сирії

"Кінець диктатури Асада - позитивна та довгоочікувана подія. Вона також показує слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану. Наш пріоритет - забезпечення безпеки в регіоні. Я працюватиму з усіма конструктивними партнерами, у Сирії та в регіоні", - написала вона.

У коментарі до свого допису Кая Каллас додала, що перебуває в тісному контакті з міністрами регіону. Також вона відзначила, що процес відновлення Сирії буде тривалим і складним, тому всі сторони мають бути готовими до конструктивної взаємодії.