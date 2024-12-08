Прем'єр Сирії заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. Заява пролунала після заходу у Дамаск повстанців, встановлення ними контролю над столицею та очевидного падіння режиму президента Башара аль-Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Глава сирійського уряду зазначив, що залишається у країні, та висловився про процес передачі функцій влади "тимчасовому уряду", до якого можуть увійти представники опозиції.

У відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці Джалалі, він розповів, що вранці піде до свого офісу, щоб продовжити роботу. Політик зазначив, що уряд готовий "протягнути руку" опозиції та передати їй функції перехідного уряду.

"Ця країна може бути нормальною країною, яка будує добрі відносини зі своїми сусідами та світом… але це питання залежить від будь-якого керівництва, обраного сирійським народом. Ми готові співпрацювати з (цим керівництвом) та запропонувати всі можливі зручності", - сказав він.

Сирійський прем'єр також закликав громадян Сирії не псувати державну власність.

Попри поширену інформацію в ЗМІ про начебто втечу з Дамаска президента Асада на борту літака, Джалалі не уточнював у своїй заяві, чи дійсно президент залишив країну.

Захід повстанців у Дамаск і крах режиму Асада у Сирії

Раніше цієї ночі повідомлялося, що сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск після стрімкого просування та взяття під контроль міста Хомс напередодні.

Високопоставлені сирійські армійські офіцери розповіли західним ЗМІ, що президент Башар Асад покинув Дамаск - він для цього скористався літаком, і вилетів у невідомому напрямку.

Повідомляється, що у Генеральному штабі Сирійської арабської армії (САР) заявили військовослужбовцям про падіння режиму Асада, та віддали наказ скласти зброю. А сирійські повстанці вже оголосили про успіх революції.

Додамо, напередодні видання Bloomberg писало, що Асад начебто через посередників просив допомоги у США та Дональда Трампа, у спробі або залишитися при владі, або отримати угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.