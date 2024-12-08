В ЕС прокомментировали крах режима Асада в Сирии

"Конец диктатуры Асада - позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада, России и Ирана. Наш приоритет - обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами, в Сирии и в регионе", - написала она.

В комментарии к своему же посту Кая Каллас добавила, что находится в тесном контакте с министрами региона. Также он отметила, что процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, поэтому все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.