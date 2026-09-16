ЄС профінансує випробування оборонних проєктів в Україні

Європарламент ухвалив Оборонний омнібус, який передбачає фінансування та випробування передових військових технологій безпосередньо в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту .

Випробування технологій та гроші на інновації

Ухвалений документ спрямований на те, щоб спрямувати європейські інвестиції в рішення, які вже довели свою необхідність під час війни - дрони, сенсори, боєприпаси та інші передові технології.

За словами співдоповідачки з питань промисловості Аури Салли, в умовах реальної загрози з боку Росії кожне євро має мати максимальний ефект.

Саме тому Євросоюз спрощує процедури та підтримуватиме випробування оборонних проєктів в Україні, перетворюючи ноу-хау на реальну зброю без зайвої бюрократії.

Скасування бюрократії та прискорення дозволів

Головна мета Оборонного омнібусу - усунути адміністративні перешкоди, які роками гальмували розвиток військово-промислового комплексу в Європі.

Нові правила значно скоротять час на отримання дозволів для розширення оборонного виробництва. Уряди країн ЄС, які швидко впровадять прискорені процедури, зможуть залучити більше інвестицій.

Спрощені закупівлі та загроза від Росії

Пакет рішень також робить оборонні закупівлі всередині ЄС ефективнішими та дозволяє швидше переміщати військову продукцію між країнами Євросоюзу.

Депутати Європарламенту наголошують, що Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для безпеки Європи навіть після закінчення війни в Україні. Тому єдиний ринок оборони має бути повністю готовим до нових геополітичних реалій.