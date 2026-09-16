ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине

20:07 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине Фото: ЕС принял финансирование военных технологий в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европарламент принял Оборонный омнибус, предусматривающий финансирование и испытание передовых военных технологий непосредственно в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Испытание технологий и деньги на инновации

Принятый документ направлен на то, чтобы направить европейские инвестиции в решения, уже доказавшие свою необходимость во время войны - дроны, сенсоры, боеприпасы и другие передовые технологии.

По словам содокладчицы по промышленности Ауры Саллы, в условиях реальной угрозы со стороны России каждое евро должно иметь максимальный эффект.

Именно поэтому Евросоюз упрощает процедуры и будет поддерживать испытания оборонных проектов в Украине, превращая ноу-хау в реальное оружие без излишней бюрократии.

Отмена бюрократии и ускорение разрешений

Главная цель Оборонного омнибуса - устранить административные препятствия, годами тормозившие развитие военно-промышленного комплекса в Европе.

Новые правила значительно сократят время на получение разрешений на расширение оборонного производства. Правительства стран ЕС, быстро внедряющие ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.

Упрощенные закупки и угроза от России

Пакет решений также делает оборонные закупки внутри ЕС более эффективными и позволяет быстрее перемещать военную продукцию между странами Евросоюза.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой безопасности Европы даже после окончания войны в Украине. Поэтому единый рынок обороны должен быть полностью готов к новым геополитическим реалиям.

Создание Европейского совета безопасности

Напомним, что ранее в ЕС выразили инициативу по созданию Европейского Совбеза с привлечением Украины.

В МИД Украины приветствовали такое предложение, отметив, что защита от российской агрессии является главным приоритетом безопасности всего континента.

Кроме того, Украина и ЕС планируют создать общую систему ПВО на базе проекта "Фрея" (Freyja).

Это решение призвано существенно укрепить защиту украинского неба и усилить восточный фланг Европейского союза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Война в Украине Европарламент Украина ВПК
Новости
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом