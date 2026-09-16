ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине
Европарламент принял Оборонный омнибус, предусматривающий финансирование и испытание передовых военных технологий непосредственно в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
Испытание технологий и деньги на инновации
Принятый документ направлен на то, чтобы направить европейские инвестиции в решения, уже доказавшие свою необходимость во время войны - дроны, сенсоры, боеприпасы и другие передовые технологии.
По словам содокладчицы по промышленности Ауры Саллы, в условиях реальной угрозы со стороны России каждое евро должно иметь максимальный эффект.
Именно поэтому Евросоюз упрощает процедуры и будет поддерживать испытания оборонных проектов в Украине, превращая ноу-хау в реальное оружие без излишней бюрократии.
Отмена бюрократии и ускорение разрешений
Главная цель Оборонного омнибуса - устранить административные препятствия, годами тормозившие развитие военно-промышленного комплекса в Европе.
Новые правила значительно сократят время на получение разрешений на расширение оборонного производства. Правительства стран ЕС, быстро внедряющие ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.
Упрощенные закупки и угроза от России
Пакет решений также делает оборонные закупки внутри ЕС более эффективными и позволяет быстрее перемещать военную продукцию между странами Евросоюза.
Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой безопасности Европы даже после окончания войны в Украине. Поэтому единый рынок обороны должен быть полностью готов к новым геополитическим реалиям.
Создание Европейского совета безопасности
Напомним, что ранее в ЕС выразили инициативу по созданию Европейского Совбеза с привлечением Украины.
В МИД Украины приветствовали такое предложение, отметив, что защита от российской агрессии является главным приоритетом безопасности всего континента.
Кроме того, Украина и ЕС планируют создать общую систему ПВО на базе проекта "Фрея" (Freyja).
Это решение призвано существенно укрепить защиту украинского неба и усилить восточный фланг Европейского союза.